DGAP-Media / 2019-02-25 / 15:57 Die Steuerberatungsgesellschaft WTS und der zur WTS-Gruppe gehörende Financial Advisory-Spezialist FAS wurden am 22. Februar 2019 von Wirtschaftsminister a. D. Wolfgang Clement in Berlin mit dem TOP JOB-Siegel für herausragende Arbeitgeberqualitäten ausgezeichnet. Die vom Zentrum für Arbeitgeberattraktivität, zeag GmbH, vergebene Auszeichnung erhalten Unternehmen, die sich konsequent für eine gesunde und gleichzeitig leistungsstarke Arbeitsplatzkultur stark machen. Die WTS ist eine global agierende Steuerberatungsgesellschaft, die im Interesse ihrer Unabhängigkeit bewusst auf Abschlussprüfungen verzichtet. Das Unternehmen ist in Deutschland an neun Standorten und weltweit über das internationale Netzwerk WTS Global in mehr als 100 Ländern vertreten. Die FAS AG ist seit 2017 Teil der WTS-Gruppe und gehört zu den führenden Beratungshäusern für Financial Advisory im deutschsprachigen Raum. Die WTS-Gruppe verfügt über insgesamt 900 Mitarbeiter, die innovative und maßgeschneiderte Konzepte entwickeln und für ihre Mandanten mit hoher Umsetzungskompetenz realisieren. Die dem Wettbewerb TOP JOB zugrunde liegende wissenschaftlich fundierte Mitarbeiterbefragung bescheinigte der international tätigen Beratungsgruppe erneut eine hohe Arbeitnehmerzufriedenheit. Nach der ersten Wettbewerbsteilnahme 2017 wurde das Feedback der Mitarbeiter intensiv genutzt, um einen umfassenden Follow-up-Prozess in Gang zu setzen. Mitarbeiter erarbeiteten in Workshops an den einzelnen Standorten ganz konkrete Verbesserungsvorschläge, die sukzessive umgesetzt wurden. Außerdem wurden Workshops für alle Partner und Mentoren durchgeführt, um Führung und Unternehmenskultur bewusst weiterzuentwickeln. Die hausinterne WTS Academy wurde deutlich erweitert und richtet sich mit einem umfangreichen Trainingsangebot als wichtiger Baustein der Mitarbeiterentwicklung an alle Mitarbeiter der Gruppe. Auch die FAS AG führt bereits regelmäßig interne Befragungen durch. Sie wurde nun zum ersten Mal sehr erfolgreich am TOP JOB-Benchmark gemessen und hat damit die stetige Weiterentwicklung ihrer Unternehmenskultur von unabhängiger Stelle bestätigt bekommen. Fritz Esterer, Vorstand der WTS-Gruppe, zieht ein positives Resümee der jüngsten Entwicklungen: "Unser rasantes Wachstum und die sehr erfolgreiche Geschäftsentwicklung stellen uns vor große Herausforderungen. Wir haben diesen Veränderungsprozess durch verschiedene zielgruppenspezifische Maßnahmen insbesondere zur Weiterentwicklung unserer Führungs- und Unternehmenskultur begleitet. Außerdem haben wir unser Mentorenmodell harmonisiert und optimiert, um unseren Mitarbeitern jederzeit einen erfahrenen Ansprechpartner für alle Belange zur Verfügung stellen zu können. Für uns ist das ein weiterer Schritt in die richtige Richtung, dem noch viele weitere folgen werden." *Über die WTS* Die WTS ist eine global agierende Steuerberatungsgesellschaft mit bewusstem Verzicht auf Abschlussprüfung. Das Dienstleistungsangebot wird durch angrenzende Rechtsberatung und umfassende Financial Advisory Services komplettiert. Mit Pioniergeist entwickeln die Mitarbeiter der WTS innovative und maßgeschneiderte Konzepte, die sie mit hoher Umsetzungskompetenz für ihre Mandanten realisieren. Die WTS ist in Deutschland an neun Standorten und weltweit über das internationale Netzwerk WTS Global in mehr als 100 Ländern vertreten. Weitere Informationen unter wts.com/de [1] *Über die FAS AG* Die FAS AG als Mitglied der WTS Gruppe ist ein unabhängiger, innovativer Lösungsanbieter für zielorientierte Beratung, aktive operative Unterstützung und effizientes Outsourcing der Finanzfunktionen von Unternehmen sowie bei Bewertungsanlässen und Transaktionsprozessen. Hauptsitz der Gesellschaft ist in Stuttgart mit weiteren Standorten in München, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Leipzig, Berlin, Hamburg, Köln, Zürich und Wien. Weitere Informationen unter fas.ag *Pressekontakt WTS* *Florian Kestler * *WTS Group AG Steuerberatungsgesellschaft* *Thomas-Wimmer-Ring 1* *80539 München* *T +49 (0) 89 286 46-1565* florian.kestler@wts.de *Pressekontakt FAS AG* Kerstin Heinecke FAS AG Büchsenstr. 10 70173 Stuttgart T +49 (0) 711 6200749-60 kerstin.heinecke(at)fas.ag www.fas.ag [2] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: WTS Group AG Schlagwort(e): Dienstleistungen 2019-02-25 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 