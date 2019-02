Für den Dow Jones ging es am Freitag um 0,7 Prozent nach oben. Damit gelang es ihm zum ersten Mal seit November 2018 wieder über 26.000 Punkte zu steigen. Auch der S&P 500 (+0,65%) und der Nasdaq 100 (+0,79%) verzeichneten Zugewinne.



Bei den Einzelwerten geht es um folgende Themen: Öl, General Electric, Apple, Alibaba, Huya, Twitter und Barrick Gold. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.