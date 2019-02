Die NordLB hat VTG angesichts der geplanten Beendigung der Börsennotierung durch den Käufer Morgan Stanley von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel von 61 auf 53 Euro gesenkt. Jenseits der 53 Euro je Aktie, die das Beteiligungsvehikel Warwick Holding der US-Bank den verbliebenen freien Aktionären als Abfindung biete, gebe es keine Kursfantasie mehr, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Montag vorliegenden Studie. Warwick hält bereits rund 71 Prozent an dem Waggonvermittler./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2019 / 15:52 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2019 / 16:02 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2019-02-25/17:03

ISIN: DE000VTG9999