Wien (www.anleihencheck.de) - Indiens Volkswirtschaft befindet sich weiterhin auf einem recht robusten Wachstumskurs, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".Die Inflationsrate bleibe gleichzeitig deutlich unter den Zielwerten der Notenbank, vor allem dank der stark rückläufigen Ölpreise im vierten Quartal 2018. Das gelte allerdings nicht für die so genannte "Kernrate" (ohne die schwankungsreichen Energie- und Lebensmittelpreise). Die Zinssenkung der Notenbank Anfang Februar (um 0,25% auf 6,25%) sei daher für viele Beobachter unerwartet gekommen und unter erheblichem politischem Druck der Regierung erfolgt. Diese möchte angesichts der Parlamentswahlen im Frühjahr unbedingt die Wirtschaft weiter ankurbeln. ...

