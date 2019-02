Wien (www.anleihencheck.de) - Kräftige Erholung an allen Fronten - so lassen sich die ersten Wochen des Neuen Jahres auf den Punkt bringen, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".Ob dies "nur" eine vorübergehende Erholung nach den vorangegangenen Verlusten sei oder sich eine neue, länger anhaltende Aufwärtsbewegung daraus entwickeln werde, sei zu diesem Zeitpunkt noch völlig offen. Es gebe zu viele Risiken und negative Entwicklungen in der Weltwirtschaft, um bereits Entwarnung zu geben. Ein erheblicher Teil des Aufwärtspotenzials, von dem die Experten vor Monatsfrist für das Gesamtjahr ausgegangen seien, habe sich jetzt schon in sehr kurzer Zeit realisiert, sehr viel rascher als gedacht. Die Experten würden grundsätzlich weiter optimistisch bleiben, aber speziell bis zur Jahresmitte noch einige Belastungsfaktoren und Unwägbarkeiten auf die Märkte zukommen sehen. ...

