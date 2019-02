Paris (www.fondscheck.de) - Der Echiquier Major SRI Growth Europe Fonds (ISIN FR0010321828/ WKN A0LCNP) aus dem Hause LFDE - La Financière de l'Echiquier, der über das französische staatliche SRI-Siegel verfügt, wurde am 19. Februar 2019 unter 430 europäischen Aktienfonds bei den Climetrics Fund Awards ausgezeichnet, so La Financière de l'Echiquier in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...