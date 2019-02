Markus Söder lehnt ein Bündnis zwischen CDU und den Grünen ab. Als Grund gilt die Haltung der Partei in der Debatte zu sicheren Herkunftsstaaten.

CSU-Chef Markus Söder bewertet die Flirtversuche von CDU und Grünen für künftige Koalitionen im Bund skeptisch. Ein schwarz-grünes Bündnis sei erst vernünftig, wenn die Grünen in der Debatte um weitere sichere Herkunftsstaaten endlich bereit seien, ihre Blockadehaltung aufzugeben und die Länder auch anzuerkennen, sagte Söder am Montag in München.

Die Bundesregierung will Tunesien, Algerien, Marokko und Georgien zu "sicheren Herkunftsstaaten" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...