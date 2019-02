Das Unternehmen ermöglicht es Geräteherstellern, den Fertigungsprozess aus der Ferne zu überwachen ohne den Fertigungsstandort zu betreten

Inside Secure(Euronext Paris: INSD) (Paris:INSD),Anbieter von Sicherheitslösungen für mobile und vernetzte Geräte, kündigte heute flexible Bereitstellungslösungen an, die die Notwendigkeit der Sicherung ausgelagerter Produktionsstätten, Aurüstung, Netzwerke oder Mitarbeiter überflüssig machen und Hersteller von kostspieligen und oft unmöglichen physischen Sicherheitsmaßnahmen befreien.

Provisioning und der Schutz von Geheimnissen in ressourcenbeschränkten IoT-Geräten stellen eine technologische Herausforderung für jeden OEM dar. Sicherheitshardware ist nicht immer verfügbar oder einfach zu bedienen, und Schlüssel, Passwörter und private Daten bleiben oft ungeschützt.

Mit der Inside Secure Provisioning Platform werden Geheimnisse bei der Bereitstellung zum Zeitpunkt der Produktion nicht preisgegeben oder manipuliert, und der innovative Codeschutz und die Whitebox-Technologie stellen sicher, dass diese Geheimnisse über die gesamte Lebensdauer des Geräts geschützt bleiben.

"Mit über 425 Millionen erfolgreich bereitgestellten Geräten bietet Inside Secure das Know-how und die Technologie, um Kunden die Sicherheit und den Datenschutz zu bieten, die sie unter enormen Budget- und Zeitdruck benötigen", sagte Martin Bergenwall, Vice President of Products bei Inside Secure. "Auf dem heutigen wettbewerbsintensiven IoT-Gerätemarkt kann Sicherheit als wesentliches Unterscheidungsmerkmal gelten. Unsere Secure Provisioning-Lösungen sind sowohl sicher als auch kostengünstig, aber sie sind auch ein leistungsstarker Service-Enabler."

"Viele der weltweit vernetzten Produkte der Unterhaltungselektronik werden offshore und außerhalb der Kontrolle derjenigen hergestellt, die sie normalerweise am dringlichsten fordern", so Bergenwall weiter. "Bei Inside Secure sind wir der Meinung, dass Kontrolle und Sicherheit unabhängig vom Produktionsstandort weiterhin gewährleistet sein sollten. Bei der Herstellung erhalten die einzelnen Geräte ihre eigene Identität und absolut zuverlässige Schlüssel, um Vertrauen beim späteren Endbenutzer und den Diensten, mit denen er sich verbindet, aufzubauen. Dieser wichtige Schritt am "Lebensanfangs" eines sicheren IoT-Geräts muss unbedingt geschützt werden."

Die Lösungen von Inside Secure sind an eine Vielzahl von Hard- und Softwarearchitekturen anpassbar und erfordern keinen hardwarebasierten sicheren Speicher. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.insidesecure.com/Products/Flexible-Provisioning-Solutions/Device-Provisioning.

Inside Secure präsentiert seine Demo über flexible Bereitstellungslösungen für IoT-Geräte auf der Embedded World in Nürnberg vom 26. bis 28. Februar, Stand 258, Halle 4 (QT-Stand). Weitere Informationen finden Sie hier.

Über Inside Secure

Inside Secure (Euronext Paris INSD) ist das Herzstück von Sicherheitslösungen für mobile und vernetzte Geräte und bietet Software, Silizium-IP, Dienstleistungen und das Know-how, das zum Schutz von Transaktionen, Identität, Inhalten, Anwendungen und Kommunikation seiner Kunden erforderlich ist. Mit seiner umfassenden Sicherheitsexpertise liefert das Unternehmen Produkte, die die gesamte Bandbreite der Sicherheitsanforderungen abdecken, wie sie die anspruchsvollen Märkte Netzwerksicherheit, IoT, System-on-Chip-Sicherheit, Videoinhalte und Unterhaltung, mobile Zahlung und Banken, Unternehmen und Telekommunikation benötigen. Die Technologie von Inside Secure schützt Lösungen für ein breites Spektrum von Kunden, darunter Dienstleister, Betreiber, Content-Distributoren, Sicherheitssystemintegratoren, Gerätehersteller und Halbleiterhersteller. Weitere Informationen finden Sie auf www.insidesecure.com.

