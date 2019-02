Berlin (ots) - Der Bundesvorstand der Alternative für Deutschland hat am Montag in Berlin getagt. Ein Thema waren die Finanzen der Partei und die jüngste Medienberichterstattung über mutmaßlich zu Teilen nicht richtige Unterstützerlisten.



Der Bundesvorstand der AfD erklärt hierzu:



"Die Alternative für Deutschland arbeitet in allen zu klärenden Fragen der Finanzierung der Partei kooperativ mit der Bundestagsverwaltung zusammen. Alle Anfragen der Bundestagsverwaltung wurden und werden auch weiterhin vollständig, fristgerecht und auf Basis des uns verfügbaren Kenntnisstands beantwortet. Es liegt im ureigensten Interesse unserer Partei, dass alle derzeit offenen Fragen vollständig geklärt werden."



