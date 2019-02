Vereinbarungen wurden in Griechenland, Lettland, Litauen und Kuwait geschlossen, weitere stehen zum Gespräch

Mobidiag Ltd., ein Anbieter von vermarktungsreifen Molekulardiagnostiklösungen, der sich mit der Ausbreitung antimikrobieller Resistenz auseinandersetzt, gab heute bekannt, dass mehrere Exklusivvereinbarungen mit internationalen Partnern für den Vertrieb seiner Produkte Amplidiagund Novodiagin Europa und dem Nahen Osten geschlossen wurden.

Mobidiag hat Exklusivvereinbarungen über den Vertrieb von Amplidiagund Novodiagmit Helix2 für Griechenland und Interlab INTERAUTOMATIKA UAB für Lettland und Litauen getroffen. Mobidiag hat auch seinen ersten Vertrag im Nahen Osten mit Ibn Rushd Medical Scientific Equipment Co. über den Vertrieb von Novodiag in Kuwait unterzeichnet. Die Vereinbarungen treten mit sofortiger Wirkung und anfangs für einen Zeitraum von zwei Jahren in Kraft.

Tuomas Tenkanen, CEO of Mobidiag, sagte: "Wir freuen uns sehr, unsere vertriebliche Präsenz auf neue internationale Regionen ausgedehnt zu haben, einschließlich unserer ersten Vereinbarung im Nahen Osten. Mobidiag sieht weiterhin eine Nachfrage nach Wachstum der Amplidiag- und Novodiag-Lösungen und wir sind im Gespräch mit mehreren Vertriebspartnern in einer Reihe von internationalen Märkten, da Verbraucher nach umfassenden Diagnoselösungen für eine Vielzahl von Infektionskrankheiten in sowohl zentralisierten als auch dezentralisierten Laboren suchen."

Anmerkungen für Herausgeber

Über Mobidiag Ltd

Mobidiag ist ein wachstumsstarker Anbieter von vermarktungsreifen Molekulardiagnostiklösungen, dessen erschwingliche und weitläufig anwendbare und robuste Technologie die Leistungsfähigkeit von Molekulardiagnostik verfügbar macht, um der Ausbreitung von antimikrobieller Resistenz durch die rapide Erkennung von Pathogenen und deren potenzielle Resistenz zu Antibiotika zu begegnen. Mit den Lösungen Amplidiag und Novodiag bietet Mobidiag Laboren jeglicher Größenordnung ein umfassendes Produktsortiment für die schnelle, zuverlässige und kostengünstige Diagnostik von Infektionskrankheiten.

Mobidiag hat seinen Sitz in Espoo, Finnland, mit Tochtergesellschaften in Frankreich, dem Vereinigten Königreich und Schweden. Weitere Informationen finden Sie auf www.mobidiag.com.

