FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter auf Erholungskurs lagen die deutschen Aktienkurse am Montag. Der DAX stieg um 0,4 Prozent auf 11.505 Punkte und markierte einen neuen Jahreshöchststand. Allerdings bestätigten die Umsätze den Anstieg nicht, das Geschäft war sehr dünn. "Das weckt Zweifel an der Nachhaltigkeit der Erholung", so ein Marktteilnehmer. Gefragt waren vor allem die Autotitel, angetrieben von den Hoffnungen auf ein Ende des US-chinesischen Handelsstreits.

Da die Autotitel als einer der großen Verlierer der protektionistischeren Handelspolitik gelten, wurden sie nun favorisiert. Im DAX lagen VW mit einem Plus von 3,0 Prozent an der Spitze der Gewinner. Die als abhängig von der Autobranche geltenden Infineon und Thyssenkrupp zogen um jeweils gut 2 Prozent an. Daneben stiegen Adidas um 3 Prozent auf 210,30 Euro: Wells Fargo soll den Titel auf "Outperformer" hochgestuft haben mit einem Kursziel von 240 Euro.

Covestro enttäuscht beim Ausblick

Auf der anderen Seite verloren Covestro 3,2 Prozent. Der Kunststoffhersteller blickt nach einem sehr schwachen vierten Quartal in eine düstere Zukunft. 2019 sei mit einem weiteren deutlichen Rückgang der Ergebnisse zu rechnen. Im vierten Quartal machten Produktionsausfälle und höhere Logistikkosten wegen des niedrigen Rhein-Pegels dem Unternehmen aus Leverkusen zu schaffen, bereits Ende November hatte der Konzern deswegen seine Ziele gekippt.

BASF fielen um 0,7 Prozent. Der Chemiekonzern, der im vierten Quartal ebenfalls unter dem niedrigen Rhein-Pegel litt, legt am Dienstag seine Zahlen auf den Tisch.

Übernahmeangebot treibt VTG

Mit einem Übernahmegebot ging es für die Aktie von VTG um 7,1 Prozent nach oben auf 53 Euro. Die Morgan-Stanley-Tochter Warwick, die bereits rund 71 Prozent der VTG-Anteile hält, will den Waggonvermieter VTG von der Börse nehmen. Warwick hat nun ein Abfindungsangebot an die restlichen Aktionäre in Höhe von 53 Euro je Anteilsschein unterbreitet. Zudem verpflichtete sich Warwick, nach dem geplanten Delisting im zweiten Quartal eine Kapitalerhöhung im Volumen von 290 Millionen Euro zu unterstützen, mit der das bestehende Hybridkapital teilweise refinanziert werden soll.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 71,6 (Freitag: 68,3) Millionen Aktien im Wert von rund 3,21 (Freitag: 2,97) Milliarden Euro. Es gab 18 Kursgewinner, 11 -verlierer und 1 unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.505,39 +0,42% +8,96% DAX-Future 11.506,00 +0,36% +8,82% XDAX 11.510,09 +0,43% +8,78% MDAX 24.359,42 -0,01% +12,84% TecDAX 2.623,99 +0,32% +7,09% SDAX 10.907,84 +0,42% +14,71% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 166,39 -25 ===

