Tagesausblick für 26.02.: Aktien mit guten Wochenstart. Auto- und Immoaktien im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Aktienmärkte starteten freundlich in die neue Woche. Dabei schob sich der DAX über 11.500 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit Mitte November 2018. Der EuroStoxx 50 Index nahm zeitweise Kurs auf die Marke von 3.300 Punkten und der Dow Jones sprang in den ersten Handelsstunden auf über 26.200 Punkte. Erneut überdurchschnittlich gut entwickelte sich der Solactive BRIC E-Commerce Index, der ein neues Allzeithoch markierte.

Am Anleihenmarkt blieb es derweil ruhig. Die Rendite der 10jährigen Bundesanleihe stagnierte bei rund 0,1 Prozent. Am Rohstoffmarkt zeigte sich ein gemischtes Bild. Gold und Silber traten auf der Stelle. Palladium schoss hingegen über 1.500 US-Dollar (Allzeithoch) und Platin auf 850 US-Dollar pro Feinunze und der Ölpreis knickte um rund drei Prozent ein.

Unternehmen im Fokus

Heute präsentierten sich die Autobauer und Automobilzulieferer BMW, Continental, Daimler, Schaeffler und VW relativ stark. Beiträgen von Thomson Reuters zufolge sorgt die Annäherung von China und USA im Handelskonflikt für gute Stimmung. Wie nachhaltig das ist, muss sich noch zeigen. Hoch im Kurs standen heute zudem Halbleiterwerte wie AMD, Dialog Semiconductor, Infineon Micron Technologies und Nvidia. Adidas profitierte heute von positiven Analystenkommentaren. Covestro meldete heute Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Die Daten fielen erwartungsgemäß schwach aus. Dennoch knickte die Aktie um rund drei Prozent ein. Die langfristigen Renditen sind historisch niedrig und nach Aussage von EZB-Präsident Mario Draghi wird so schnell nicht an der Zinsschraube gedreht. Dennoch präsentieren die Immobilienaktien wie Deutsche Wohnen, Grand City Properties und Vonovia seit einigen Tagen schwach. Deutet sich hier ein Trendwechsel an?

In der kommenden Woche werden aus Deutschland unter anderem Aixtron, BASF, Ströer Media und Xing Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Aus Europa stehen die Zahlen von Endesa, Group PSA und Swiss Life im Fokus. Heute startete der Mobile World Congress in Barcelona.

Wichtige Termine

Deutschland - Gfk-Konsumklimaindex für März

USA - Wohnbaubeginne, Dezember

USA - Verbrauchervertrauen, Februar

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.640 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.000/11.240/11.370 Punkte

Der DAX zog heute weiter aufwärts und überquerte die Marke von 11.500 Punkten. Damit bleibt der kurzfristige Aufwärtstrend zunächst intakt. Die nächste Hürde liegt bei 11.600/11.640 Punkten. Unterstützung findet der Index im Bereich von 11.370 Punkten. Unterhalb von 11.370 Punkten müssen Anleger mit einer Konsolidierung bis 10.900/11.000 Punkte rechnen.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 23.04.2018 - 25.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 26.02.2014 - 25.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Punkten Bonuslevel/Cap in Punkten Finaler Bewertungstag DAX HX2WLM 129,96 10.000 14.000 20.09.2019 DAX HX2WLS 140,54 10.200 15.750 20.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.02.2019; 17:42 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose floribus App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen - bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Tagesausblick für 26.02.: Aktien mit guten Wochenstart. Auto- und Immoaktien im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).