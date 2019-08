Nach drei schwachen Wochen in Folge konnte der DAX in der letzten Handelswoche im August einen großen Teil der Monatsverluste wieder aufholen und peilt die Marke von 12.000 Punkten an. Neue Zuversicht im Handelskonflikt, anhaltend niedrige Zinsen und eine neue Regierung in Italien sorgten dafür, dass Anleger wieder in den Aktienmarkt einstiegen. DAX, EuroStoxx50 und der...

