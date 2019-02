Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Agrana -0,43% auf 18,32, davor 5 Tage im Plus (5,75% Zuwachs von 17,4 auf 18,4), Uniqa -0,4% auf 8,785, davor 4 Tage im Plus (6,72% Zuwachs von 8,27 auf 8,82), Biovolt 0% auf 2,5, davor 3 Tage im Plus (127,27% Zuwachs von 1,1 auf 2,5). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:AMS 28,4 (MA100: 27,87, xU, davor 312 Tage unter dem MA100), Sanochemia 1,86 (MA100: 1,58, xU, davor 276 Tage unter dem MA100). Folgende Titel hatten ihr bestes Ergebnis ytd beim Geld-Umsatz: Wolford (bester), ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: AT&S (5 Plätze gutgemacht, von 15 auf 10); dazu, Erste Group (+3, von 14 auf 11), Immofinanz (-3, von 11 auf 14), Andritz (+2, von 8 auf 6), Uniqa(-2, von 6 auf 8), Bawag Group (-2, von 10 auf 12), FACC ...

