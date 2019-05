Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta013/14.05.2019/08:30) - Hauptprodukt Gadotersäure (MRT-Kontrastmittel) kann weiterhin vertrieben werden



Die börsennotierte Sanochemia Pharmazeutika AG, Wien (ISIN AT0000776307, ISIN DE000A1G7JQ9), gibt bekannt, dass im Patentstreit mit der Firma Guerbet Societe Anonyme ein entscheidender Erfolg erzielt werden konnte.



Nach der positiven Entscheidung im ersten Patentverfahren Anfang März entschied das europäische Patentamt nun auch in einem zweiten Verfahren, dass ein weiteres Herstellpatent des Originators Guerbet keine Gültigkeit besitzt.



"Ein großer Erfolg für unser Unternehmen ist erreicht worden. Diese Entscheidung gibt uns Rückenwind, die Expansion mit Gadotersäure, welches unser Hauptprodukt ist, in weiteren Ländern fortzusetzen" so Dr. Timo Bender, CEO der Sanochemia.



