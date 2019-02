Avalara (NYSE: AVLR), ein führender Anbieter von Software zur Automatisierung der Einhaltunv von Steuervorschriften für Unternehmen jeder Größe, gab heute die Berufung des neuen Managing Director EMEA Steve Lomax bekannt. Lomax wird vom EMEA-Hauptsitz von Avalara in Brighton aus alle täglichen strategischen Aktivitäten des Unternehmens in der gesamten Region leiten und dabei einen besonderen Fokus auf den Ausbau des Wachstums der Suite der Steuerautomatisierungslösungen setzen. Die Berufung von Lomax erfolgt vor dem Hintergrund, dass strengere und komplexere Steuervorschriften sowie schwankende grenzüberschreitende Zolltarife in der Region den Bedarf von Unternehmen zur Prozessautomatisierung erhöhen.

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen verfügt Lomax über eine starke Erfolgsbilanz beim Ausbau von Unternehmen für Software-as-a-Service (SaaS), Technologie und Beratung. Zuletzt war er Managing Director EMEA bei Cheetah Digital, einem führenden unabhängigen Anbieter von Lösungen für das Cross-Channel-Marketing. Er hatte zudem leitende Funktionen bei Experian, ClarityBlue und KPMG inne.

"Ich freue mich über die Mitarbeit im Team von Avalara und die Weiterentwicklung der Position des Unternehmens im Raum EMEA im Bereich der Steuerautomatisierung. Die Region steht vor wichtigen wirtschaftlichen und regulatorischen Herausforderungen, die einen direkten Einfluss auf die Verwaltung von Compliance- und Mehrwertsteuerverpflichtungen in Unternehmen haben werden", sagte Lomax.

Pascal Van Dooren, EVP, International, bei Avalara, kommentierte: "Die Position des Managing Directors für die EMEA-Region spielt eine wichtige Rolle für unser Geschäft gerade jetzt in Zeiten der großen Unsicherheit in Europa. Wir freuen uns sehr über den Eintritt von Steve sowie die positiven Veränderungen und den Einfluss, den er auf unsere EMEA-Märkte haben wird, nicht nur aus Geschäftsentwicklungsperspektive, sondern auch in der täglichen Teamarbeit."

Avalara setzt die Investition in sein Team, seine Technologie und seine Expertise fort. Dazu zählen die diesjährigen Übernahmen von Vermögenswerten von Compli, einem Unternehmen im Bereich der Einhaltung von Vorschriften für Trinkalkohol, und Indix, einer führenden Plattform für künstliche Intelligenz.

Über Avalara

Avalara hilft Unternehmen jeder Größe bei der korrekten Einhaltung der Steuervorschriften. In Zusammenarbeit mit führenden Anbietern von Systemen für ERP, Buchhaltung, E-Commerce und sonstiger Finanzverwaltung liefert Avalara cloudbasierte Lösungen zur Einhaltung von Vorschriften für verschiedene Transaktionssteuern, darunter Use Tax und Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer, Verbrauchssteuer, Kommunikationssteuer und sonstige indirekte Steuern. Avalara unterhält seinen Hauptsitz in Seattle sowie Niederlassungen in den USA und weltweit in Großbritannien, Belgien, Brasilien und Indien. Weitere Informationen finden Sie unter avalara.com.

