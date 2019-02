Die Alibaba-Aktie fiel in den letzten Tagen des alten Börsenjahres noch einmal deutlich zurück und rutschte bis zum 24. Dezember auf ein Tief von 129,77 US-Dollar ab. Die im Anschluss an dieses Tief gestartete Erholung ließ den Wert im Januar sehr schnell an die 50-Tagelinie vordringen und diese gleich im ersten Anlauf überwinden.

Auch in der zweiten Januarhälfte und im Februar konnte der Anstieg weiter fortgesetzt, sodass das Hoch vom 3. Dezember bei 168,80 US-Dollar am 6. Februar erreicht ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...