Nach deutlichen Tagesgewinnen in Hongkong und den USA bei China-Aktien rufen einige Medien heute eine "China-Rallye" aus. Berechtigt? Klar ist: Während in den vergangenen Quartalen unter anderem mit Cathie Wood und George Soros prominente Marktteilnehmer ausgestiegen waren, schlagen einige inzwischen bei den Anteilen von Alibaba, Tencent, JD.com und Co (wieder) zu.Die Investmentgesellschaft von Soros war nach der Archegos-Pleite im März unter anderem bei Baidu, Vipshop und Tencent Music eingestiegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...