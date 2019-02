The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.02.2019



ISIN Name



CA8738681037 TAHOE RESOURCES INC.

DE000A0B7JB7 BFS NACHHALTGKTSFDS.ERTR.

GB00BM4NV504 PATISSER.HLDGS (WI) LS-01

IE0034203939 LMGF-CL.BDGE GWTH ADDL(A)

SE0010949750 MR. GREEN + CO.

US67072V1035 NXSTAGE MEDICAL DL-,01

US98420U1097 XPRESSPA GROUP DL-,01

XS0934609016 KAZAGRO HLDG 13/23 MTN