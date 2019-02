Husqvarna meldete heute die Markteinführung des Husqvarna Automower 435X AWD, eines KI-fähigen Mähroboters mit Allradantrieb (All-Wheel Drive, AWD) und der Möglichkeit zur Smart-Home-Integration. Dieser ikonische, vollständig autonom arbeitende Mähroboter ist für den Einsatz in unwegsamem Gelände und auf Hängen mit Steigungen von bis zu 70% konzipiert, funktioniert in Verbindung mit Amazon Alexa und Google Home und verfügt über eine offene API zur Einbindung in eine Smart-Home-Umgebung.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190225005903/de/

Husqvarna Automower 435X AWD is compatible with Amazon Alexa and Google Home (Photo: Business Wire)

Husqvarna, der Weltmarktführer bei Mährobotern, hat demnächst einen bahnbrechenden Mähroboter im Programm, der vor allem für Hausbesitzer mit anspruchsvollen Rasenflächen und vernetzten Häusern interessant sein dürfte den Husqvarna Automower 435X AWD. Der allradgetriebene Mähroboter Husqvarna Automower 435X AWD ist selbst auf steilen Hängen mit Steigungen von bis zu 70% einsetzbar.

"Der Husqvarna Automower 435X AWD setzt neue Maßstäbe für Mähroboter, denn er verbindet einen perfekten Schnitt in "unmöglichen Gärten" mit der Möglichkeit zur Interaktion mit verschiedenen Produkten, unter anderem mit der sprachgesteuerten KI-Integration per Amazon Alexa und Google Home", sagt Olle Markusson, Director Product Management bei Husqvarna.

Ab diesem Frühjahr werden der Husqvarna Automower435X AWD und alle anderen Husqvarna-Mähroboter mit Husqvarna Automower Connect in der Lage sein, Sprachbefehle über Amazon Alexa und Google Home zu verarbeiten. Erfahrene Benutzer können ihre eigenen Programme für den Mähroboter über die offene API implementieren.

Zusätzlich zur eingebauten Sicherheitsfunktion, die den Mäher automatisch anhält, wenn er angehoben oder umgedreht wird, verfügt der Husqvarna Automower435X AWD über einige neue Funktionen zur Erhöhung der Sicherheit. So bewirkt beispielsweise Ultrasonic, eine Objekt-Fernerkennungsfunktion, dass der Husqvarna Automower 435X AWD seine Geschwindigkeit verringert, sobald ein Objekt in der Nähe erfasst wird.

Über die Husqvarna Group

Die Husqvarna Group ist ein weltweit führender Hersteller von Outdoor-Power-Produkten und bietet innovative Lösungen für die Wald-, Park- und Gartenpflege an. Zur Produktpalette gehören Kettensägen, Trimmer, Mähroboter und Aufsitzmäher. Der Konzern ist außerdem europaweit führend bei den Produkten für die Gartenbewässerung und einer der weltweit führenden Anbieter von Schneidgeräten und Diamantwerkzeugen für die Bau- und Steinindustrie. Die Produkte und Lösungen des Konzerns werden unter Markennamen wie Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah und Diamant Boart über Groß- und Einzelhändler an Privatanwender und Fachbetriebe in mehr als 100 Ländern verkauft. Im Jahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 13.000 Mitarbeitern in 40 Ländern einen Nettoumsatz von 41 Mrd. SEK.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190225005903/de/

Contacts:

Margaretha Finnstedt

Director of PR and Communication, Husqvarna

+46 70 678 61 58

margaretha.finnstedt@husqvarnagroup.com