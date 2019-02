Der Betreiber des Karrierenetzwerks Xing erfreut die Anleger schon am Vorabend der Bilanzvorlage. Nach der Ankündigung einer deutlich höheren Auszahlung an die Anteilseigner legte der Aktienkurs von Xing SE auf der Handelsplattform Tradegate um 1,90 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft zu.

Der Vorstand habe beschlossen, dem Aufsichtsrat eine Erhöhung der Dividende um 27 Prozent auf 2,14 Euro je Aktie vorzuschlagen, hieß es in einer am Montagabend veröffentlichten Unternehmensmitteilung. Außerdem soll eine Sonderdividende von 3,56 Euro je Aktie ausgeschüttet werden. Begründet wurden die Vorschläge mit dem hohen Bestand an liquiden Eigenmitteln unter Verweis auf die am Dienstagmorgen zur Veröffentlichung vorgesehenen Ergebnisse des Geschäftsjahrs 2018./he/la

