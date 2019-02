Straubing (ots) - Viele wollen in ihnen schon eine neue Volkspartei sehen, so weit ist es allerdings noch nicht. Es muss sich zeigen, wie nachhaltig der Höhenflug bei den Mitgliedern und in den Umfragen ist, und ob er sich in Wahlerlebnissen widerspiegelt. Auch die Frage, wie die Partei es mit der Union hält, könnte für ihre Zukunft von großer Bedeutung sein. Die schwarz-grüne Euphorie von Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt kann Habeck nicht teilen, und auch bei den Konservativen in der Union ist die Begeisterung begrenzt. Zumindest, wenn es um eine Koalition ohne FDP geht. Klar ist: In der Opposition können die Grünen vieles fordern und kritisieren. Die Zwänge einer Regierungsbeteiligung, wenn es nicht nur um Ökonomie, sondern ebenso um Ökonomie geht, können schnell zu Ernüchterung führen.



OTS: Straubinger Tagblatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122668 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122668.rss2



Pressekontakt: Straubinger Tagblatt Ressortleiter Politik/Wirtschaft Dr. Gerald Schneider Telefon: 09421-940 4449 schneider.g@straubinger-tagblatt.de