FRANKFURT (Dow Jones)--Wirecard bekommt in der Debatte über angebliche Unregelmäßigkeiten Unterstützung von einem Großaktionär. Jupiter Fund erklärte, dass man zu keinem Zeitpunkt an dem Unternehmen gezweifelt habe. Man sei nach wie vor zuversichtlich, dass der Zahlungsabwickler gut aufgstellt sei, um weiter zu wachsen. Jupiter Fund hält rund 5 Prozent an der im DAX notierten Wirecard AG.

Berichte eines Journalisten über angeblichen Betrug und Geldwäsche in einer Wirecard-Niederlassung in Singapur hatten die Aktie des Konzerns einbrechen lassen. Zuletzt hatte eine ganze Reihe von Investoren Shortpositionen in der Aktie aufgebaut. Die Finanzaufsicht Bafin hat Leerverkäufe von Wirecard-Aktien vor kurzem verboten.

Wirecard hat die Vorwürfe aus den Zeitungsberichten wiederholt zurückgewiesen.

Die Wirecard-Aktie legte am Montagabend im Frankfurter Spezialistenhandel verglichen mit dem Xetra-Schlusskurs um 0,9 Prozent zu. Der XDAX kam dagegen um 0,1 Prozent zurück.

February 25, 2019 14:03 ET (19:03 GMT)

