Halle (ots) - Der Verlauf des Gipfels machte allerdings auch deutlich: Wie weit dieses Engagement der Kanzlerin in der Realität trägt, wird sich in den kommenden Monaten erst noch zeigen müssen. Multilateralismus klingt als Wort selbstlos und integrativ. Aber dahinter stehen Verpflichtungen. Auch solche, die für Deutschland nicht leicht einzuhalten sind. Die Einheit Europas wird bei manchem Thema gerade von Deutschland herausgefordert. Bei den Rüstungsexporten etwa ist Deutschland mit seiner skeptischen Haltung allein und stößt Franzosen und Briten vor den Kopf. Wenn Deutschland es mit mehr Europa ernst meint, wird es in dieser heiklen Frage nachgeben müssen.



