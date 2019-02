FRANKFURT (Dow Jones)--Während der XDAX im Sog der Wall Street, die einen Großteil ihrer Gewinne im späten Geschäft abgab, etwas zurückkam, legten Wirecard im nachbörslichen Handel am Montagabend um 0,7 Prozent zu. Unterstützung kam vom britischen Investmenttrust Jupiter, der laut Angabe auf der Wirecard-Homepage 5 Prozent an dem deutschen Unternehmen hält. In dem Geschäftsbericht von Jupiter hieß es bezüglich der in der Financial Times erhobenen Vorwürfe gegen Wirecard, man habe niemals Grund gehabt, an dem Unternehmen zu zweifeln. Solange keine stichhaltigen und begründeten Anschuldigungen vorlägen, sei man zuversichtlich, dass Wirecard ein starkes Unternehmen sei, das über die Voraussetzungen verfüge, weiter zu wachsen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 11.470 11.505 -0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

February 25, 2019

