Royalton Resorts

Royalton Riviera Cancun

Hideaway in Royalton Riviera Cancun

Royalton Saint Lucia

Royalton Hicacos

Hotels.com

TALLAHASSEE, Florida, Feb. 25, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) --(https://www.royaltonresorts.com/) sind erneut mit Preisen ausgezeichnet worden. Das(https://www.royaltonresorts.com/royalton-riviera-cancun) und das(https://www.royaltonresorts.com/hideaway-riviera-cancun) in Mexiko, das(https://www.royaltonresorts.com/royalton-saint-lucia) in St. Lucia und das(https://www.royaltonresorts.com/royalton-hicacos) in Kuba sind von(https://ca.hotels.com/) mit dem "Loved by Guests"-Preis für herausragende Leistungen im Jahr 2018 ausgezeichnet worden - eine weitere Auszeichnung in einem in Bezug auf Branchenakkreditierungen hervorragenden Jahr für das Unternehmen.

Mit dem Preis werden Unternehmen im Gastgewerbe ausgezeichnet, die hervorragende Bewertungen auf Hotels.com erhalten haben. Die Preisträger des "Loved by Guests"-Preises 2019 bieten auf der ganzen Welt Unterkünfte, Restaurants und Attraktionen an, die sich wiederholt durch eine hervorragende Kundenzufriedenheit ausgezeichnet haben.

"Mit dem "Loved by Guests"-Preis 2019 ausgezeichnet zu werden, ist eine großartige Nachricht für uns und zeigt unser Engagement dafür, unseren Gästen einzigartige Erlebnisse zu bieten", sagte Jordi Pelfort, President of Hotel Operations bei Blue Diamond Resorts. "Wir danken unseren tollen Mitarbeitern für ihre harte Arbeit und vor allem unseren unglaublichen Gästen für ihre Unterstützung."

Royalton Resorts startet mit zahlreichen Auszeichnungen in das Jahr 2019, darunter dem renommierten TripAdvisor Travelers' Choice Award, dem TUI Top Quality Award, den World Luxury Hotel Awards und dem Noble Beach Prize 2019.

Weitere Informationen über Royalton Luxury Resorts erhalten Sie unter www.royaltonresorts.com (http://www.royaltonresorts.com)

Über die Royalton Luxury Resorts

Die preisgekrönten Royalton Luxury Resorts (https://www.royaltonresorts.com/royalton), eine Marke von Blue Diamond Resorts (https://www.bluediamondresorts.com/), sind der Inbegriff moderner Eleganz und bieten All-In Luxury (https://www.royaltonresorts.com/royalton/all-in-luxury)-Urlaube an einigen der beliebtesten tropischen Reiseziele der Welt an, darunter Jamaika, die Dominikanische Republik, Mexiko, Antigua und Kuba. Die Resorts verfügen über eine Reihe erstklassiger All-inclusive-Angebote, darunter das erstklassige, handgefertigte DreamBed, unbegrenzt nutzbare, reservierungsfreie Luxusrestaurants, All-In Connectivity mit kostenlosem WLAN und Ferngesprächen vom Zimmer aus, einer Sports Event Guarantee und vieles mehr. Viele der Resorts sind gleichermaßen für Familien und Paare geeignet, wobei branchenführende betreute Aktivitäten für Kinder und Jugendliche ohne zusätzliche Kosten in Verbindung mit familienfreundlichen Unterkünften und Restaurants angeboten werden. Royalton Luxury Resorts hat sein Angebot an gehobenen und eleganten Urlaubserlebnissen um zwei neue Resorts erweitert, das Royalton Suites Cancun (https://www.royaltonresorts.com/royalton-suites-cancun) - und in Kürze das Royalton Antigua Resort & Spa (https://www.royaltonresorts.com/royalton-antigua).

Media Relations

Blue Diamond Resorts

media@bluediamondresorts.com (mailto:media@bluediamondresorts.com)