ExxonMobil (WKN:852549) bietet Anlegern eine Rendite von 4,3 %, etwa das Doppelte dessen, was man von einem S&P 500-Indexfonds erhalten würde. Grund dafür sind 36 aufeinanderfolgende Jahre jährlicher Dividendenerhöhung. Wem das nicht genug gute Gründe sind, der sollte folgendes bedenken: Der Preis des vollintegrierten Ölriesen stand zuletzt Ende der 80er Jahre so niedrig. Die Aktien von Exxon sind also so billig wie seit Urzeiten nicht mehr und zahlen den Investoren auch noch eine feine Rendite. ...

