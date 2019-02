"Augsburger Allgemeine" zu Barley/Maklergebühren:

"Nach Berechnungen der Justizministerin würden die Käufer um drei Milliarden Euro im Jahr entlastet, wenn das Bestellerprinzip gilt: Wer den Makler beauftragt, der übernimmt auch dessen Rechnung. In einem Markt jedoch, der so überreizt ist wie weite Teile des deutschen Immobilienmarktes, hat der Verkäufer trotzdem noch alle Trümpfe in der Hand. In dem Moment, in dem er die Maklerprovision übernehmen muss, wird er diese Kosten natürlich auf den Preis seines Objektes aufschlagen, sodass am Ende doch wieder der Käufer zahlt. Faire Preise, wie die Ministerin sie verspricht, sind vor diesem Hintergrund eine Illusion."/yyzz/DP/he

AXC0012 2019-02-26/05:35