Spitzengastronomen und Feinschmecker blicken mit Spannung auf die Bekanntgabe der Guide-Michelin-Sterne am Dienstag (18.00 Uhr) in Berlin. Im vergangenen Jahr hatte der renommierte Hotel-und Restaurantführer 300 Restaurants ausgezeichnet, darunter 11 Häuser mit 3 Sternen und 39 mit 2 Sternen. Ein Restaurant mit der höchsten Auszeichnung, das "La Vie" in Osnabrück musste inzwischen schließen, weil der Betreiber den Geldhahn zugedreht hatte.

In den vergangenen Jahren hatten sich Trends zu mehr vegetarischen Gerichten, regionalen und saisonalen Produkten auf den Tellern und mehr Lässigkeit im Ambiente entwickelt. "Es gibt immer mehr junge Köche, die frische Ideen haben und neuen Schwung in die deutsche Spitzengastronomie bringen", sagte der Direktor des Guide Michelin für Deutschland und die Schweiz, Ralf Flinkenflügel, vorab zur Ausgabe 2019./moe/DP/he

