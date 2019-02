Ab Montag steht Bayers Glyphosat in den USA vor erneut Gericht, das erste Urteil kostete den Chemiegiganten 78 Millionen Dollar Schadenersatz. Nicht das einzige Problem, dem sich Bayer-Chef Werner Baumann stellen muss.

An diesem Montag beginnt ein weiterer Glyphosat-Prozess gegen Bayer in den USA. Das erste Verfahren um die angebliche Krebsgefahr seines Pflanzenschutzmittels Roundup hat Bayer krachend verloren: 78 Millionen Dollar muss der Konzern nach bisherigem Stand einem krebskranken Kläger zahlen. Dabei sind die Glyphosat-Prozesse längst nicht die einzigen Probleme von Bayer-Chef Werner Baumann. Das werden auch nicht die Bayer-Geschäftszahlen für 2018 überstrahlen, die der Bayer-Vorstand am Mittwoch präsentiert. Folgende Punkte sind für Investoren wichtig:

Aktien-Absturz

Seit dem ersten Glyphosat-Urteil im August 2018 hat die Bayer-Aktie rund 30 Prozent ihres Wertes verloren. Bei Bayer halten sie die Kursreaktion für "völlig überzogen", sagte Konzernchef Werner Baumann vor wenigen Wochen im WirtschaftsWoche-Interview; die meisten Analysten würden das Bayer-Papier als attraktiv bewerten. Der Bayer-Boss versucht, mit guten Zahlen zu überzeugen: 2018 sei der Umsatz währungs- und portfoliobereinigt um vier Prozent auf rund 39 Milliarden Euro gewachsen. Der operative Gewinn (Ebitda) hätte, unter Einbeziehung von Monsanto über das ganze Jahr, gar elf Milliarden Euro erreicht. Und in den nächsten Jahren soll es bei Umsatz und Gewinn weiter aufwärts gehen.

Nur hilft das Bayer in der derzeitigen Situation bislang nicht weiter. Die Aktie, die fast nur noch auf Meldungen zu Glyphosat reagiert, hat sich zwar leicht erholt, macht aber keine großen Sprünge. Wichtige Investoren wie etwa Blackrock oder die Staatsfonds aus Norwegen und Singapur seien enorm unzufrieden, ...

