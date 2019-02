Gold-Investments machen wieder Spaß

Gold-Fans wurde zuletzt einiges geboten. Unter den Goldminenbetreibern läuft derzeit eine Fusions- und Übernahmewelle. Anfang 2019 finalisierte Barrick Gold (WKN: 870450 / ISIN: CA0679011084) die Übernahme des Rivalen Randgold Resources. Die Kanadier dachten, dass sie auf diese Weise Marktführer bleiben können. Allerdings legte Newmont Mining (WKN: 853823 / ISIN: US6516391066) aus Denver im US-Bundesstaat Colorado nach und kündigte die Übernahme des kanadischen Konkurrenten Goldcorp (WKN: 890493 / ISIN: CA3809564097) an.

Der rund 10 Mrd. US-Dollar schwere Deal soll im zweiten Quartal 2019 über die Bühne gehen. Das entstehende Unternehmen Newmont Goldcorp will Anlegern nicht nur die größten Goldreserven in der Branche bieten, sondern auch die höchste Ausschüttung an die Anteilseigner. Dazu könnte es jedoch gar nicht erst kommen. Barrick Gold konnte es offenbar nicht auf sich sitzen lassen, abgehängt zu werden. Aus diesem Grund haben die Kanadier nun ihrerseits ein Auge auf Newmont Mining geworfen, um den ultimativen Deal am Goldminenmarkt zu bewerkstelligen.

