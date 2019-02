SIG Combibloc Group AG: SIG in 2018 mit kräftigem Wachstum und starkem Cashflow EQS Group-News: SIG Combibloc Group AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis SIG Combibloc Group AG: SIG in 2018 mit kräftigem Wachstum und starkem Cashflow 26.02.2019 / 07:00 MEDIENMITTEILUNG 26.02.2019 SIG Combibloc Group ("SIG") SIG mit kräftigem Wachstum und starkem Cashflow Jahresergebnis 2018 * Kernumsatz bei konstanten Wechselkursen gesteigert um 6,4% auf EUR 1,64 Milliarden * Bereinigte EBITDA-Marge erhöht auf 27,5% * Bereinigtes Nettoergebnis deutlich gesteigert auf EUR 149 Millionen (2017: EUR 106 Millionen) * Bereinigter freier Cashflow erhöht auf EUR 257 Millionen (2017: EUR 202 Millionen) * Dividende in Höhe von CHF 0.35 je Aktie vorgeschlagen; bezahlt aus Kapitaleinlagereserven Jahresergebnis In EUR Millionen 2018 2017 % Änderung % Änderung ausgewiesen CC1 Total Umsatz 1'676 1'664 +0,7% Kernumsatz2 1'644 1'590 +3,4% +6,4% Bereinigtes EBITDA 462 455 +1% +8%3 Bereinigte EBITDA-Marge 27,5% 27,3% Bereinigtes Nettoergebnis 149 106 +41% Bereinigter Gewinn je Aktie (EUR) 0.62 0.49 +27% Bereinigter freier Cashflow 257 202 +27% Ergebnis 4. Quartal In EUR Millionen Q4 2018 Q4 2017 % Änderung % Änderung ausgewiesen CC1 Total Umsatz 503 498 +1,0% Kernumsatz2 498 484 +2,8% +4,7% Bereinigtes EBITDA 151 160 (6%) 0%3 Bereinigte EBITDA-Marge 30,0% 32,2% Bereinigtes Nettoergebnis 74 66 1 Bei konstanten Wechselkursen (at constant currency) 2 Der Kernumsatz umfasst das mit externen Kunden gemachte Geschäft und enthält weder die Verkäufe von beschichtetem Karton an das Joint-Venture im Mittleren Osten noch Verkäufe von Faltschachtelkarton an Dritte 3 Beinhaltet Übertragungs- und Umrechnungseffekte Rolf Stangl, CEO von SIG, sagte: "Wir haben unsere Wachstumsstrategie 2018 erfolgreich fortgesetzt und den Kernumsatz währungsbereinigt um 6,4% gesteigert, was leicht über unserem Zielkorridor von 4-6% liegt. Wir haben in allen Regionen Wachstum gesehen und profitieren von unserer stetigen Expansion in Märkte ausserhalb Europas, wo das Wachstum bei aseptischen Kartonverpackungen von Megatrends wie demografische Veränderungen, steigendem verfügbaren Einkommen und Urbanisierung getragen wird. Insbesondere die Region Asien-Pazifik verzeichnete im Berichtsjahr ein starkes Ergebnis, mit einem robusten Wachstum bei Milchgetränken und einer steigenden Nachfrage im Premiumsegment. Unsere breite internationale Präsenz bietet uns weiterhin vielversprechende Wachstumschancen. Diese Chancen sind teilweise verknüpft mit Wechselkurseinflüssen, die sich 2018 negativ auf das Wachstum des bereinigten EBITDA auswirkten. Bereinigt um Wechselkurseffekte stieg das bereinigte EBITDA um 8%. Die bereinigte EBITDA-Marge erhöhte sich auf 27,5%, was auf einen positiven Geschäftsmix und laufende Massnahmen zur Effizienzsteigerung zurückzuführen ist. Den bereinigten Cashflow haben wir deutlich gesteigert und gleichzeitig die Zahl unserer Füllmaschinen in den Wachstumsmärkten weiter ausgebaut. Die robuste Cash-Generierung unseres Geschäfts ist die Grundlage für die mittelfristig angestrebte Ausschüttungsquote von 50-60% des bereinigten Nettoergebnisses. Für 2018 schlagen wir eine Ausschüttung von CHF 0.35 je Aktie vor, was rund EUR 100 Millionen entspricht." Geschäftsentwicklung Umsatz Der Kernumsatz stieg währungsbereinigt um 6,4% (effektiv um +3,4%) und lag damit über dem Zielkorridor von 4-6%. Das Wachstum wurde insbesondere von der Region Asien-Pazifik getragen, die nach einem aussergewöhnlichen ersten Halbjahr auch im zweiten Halbjahr weiterhin eine gute Dynamik zeigte. Während im europäischen Geschäft ein Wachstum erzielt werden konnte, wirkte sich die instabile Lage in einigen Märkten des Mittleren Ostens negativ auf die Umsätze mit der dortigen Joint-Venture-Gesellschaft aus, so dass für die Region EMEA insgesamt ein Umsatzrückgang resultierte. Die Region Americas ist trotz der politischen und wirtschaftlichen Unsicherheit in Brasilien im zweiten Halbjahr währungsbereinigt gewachsen. Der ausgewiesene Gesamtumsatz erhöhte sich um 0,7%. Der Gesamtumsatz umfasst auch den Verkauf von beschichtetem Karton an die Joint-Venture-Gesellschaft im Mittleren Osten, der im Rahmen der Anpassung der Beschaffungsstrategie im zweiten Quartal 2018 eingestellt wurde, sowie den Verkauf von Faltschachtelkarton an Dritte, der auslaufen wird. In EUR Millionen 2018 2017 % Änderung % Änderung ausgewiesen CC EMEA 733 753 (2,6%) (2,4%) APAC 598 513 16,6% 18,0% Americas 297 320 (7,2%) 4,8% Konzernfunktionen 15 4 Kernumsatz mit externen Kunden 1'644 1'590 3,4% 6,4% Bereinigtes EBITDA Zu konstanten Wechselkursen erhöhte sich das bereinigte EBITDA um 8%, effektiv um 1%. Die bereinigte EBITDA-Marge stieg auf 27,5% und dies trotz der negativen Währungseinflüsse, insbesondere des brasilianischen Reals, sowie höherer Rohstoffkosten. Die Margenverbesserung ist auf das starke Umsatzwachstum, die Effizienzsteigerungen in der Produktion und die niedrigeren Vermarktungskosten zurückzuführen. Letztere waren im Vorjahr durch die Einführung von combismile beeinflusst. Weiter ermöglicht die Eröffnung des neuen regionalen Technologiezentrums in China dem Unternehmen, marktnahe F&E-Arbeiten zu niedrigeren Kosten vorzunehmen. Deutliche Einsparungen konnten auch durch die Ansiedlung eines Business Service Centers in Rumänien und weitere organisatorischen Massnahmen erzielt werden. Bereinigtes Nettoergebnis und Gewinn je Aktie Das bereinigte Nettoergebnis erhöhte sich auf EUR 149 Millionen (Vorjahr: EUR 106 Millionen). Der bereinigte Gewinn je Aktie belief sich 2018 auf EUR 0.62 (Vorjahr: EUR 0.49). Auf Pro-Forma-Basis, bereinigt um die Reduktion des Zinsaufwandes nach dem Börsengang und die damit verbundenen Steuereffekte, erhöhte sich das Nettoergebnis auf EUR 213 Millionen 2018 (Vorjahr: EUR 198 Millionen). Auf der gleichen Basis belief sich 2018 das bereinigte Nettoergebnis je Aktie auf EUR 0.66 (Vorjahr: EUR 0.62). Investitionsaufwand Der Bruttoinvestitionsaufwand belief sich 2018 auf EUR 214 Millionen. Der Nettoinvestitionsaufwand, nach Abzug von Vorauszahlungen von Kunden für Füllmaschinen, belief sich auf EUR 143 Millionen (Vorjahr: EUR 164 Millionen). 2017 war ein Jahr mit hohen Investitionen in Füllmaschinen. Das Verhältnis von Nettoinvestitionsaufwand zu Umsatz ging von 9,9% im Vorjahr auf 8,5% zurück. Die bereinigte EBITDA-Marge unter Berücksichtigung des Nettoinvestitionsaufwandes stieg auf 19,0% (Vorjahr: 17,5%). Bereinigter freier Cashflow Der bereinigte freie Cashflow erhöhte sich von EUR 202 Millionen im Vorjahr auf EUR 257 Millionen 2018, zurückzuführen auf einen höheren Mittelzufluss aus dem operativen Geschäft und einen positiven Beitrag aus der Veränderung des Nettoumlaufvermögens. Die Cash-Conversion-Rate erhöhte sich von 64% im Vorjahr auf 69%. Der bereinigte freie Cashflow je Aktie belief sich 2018 auf EUR 0.80 (Vorjahr: EUR 0.63). Nettoschulden und Bilanz In EUR Millionen 2018 2017 % Änderung Bruttoschulden 1'619 2'627 (38%) Barmittel (unbeschränkt verfügbar) 154 102 +52% Nettoschulden 1'464 2'525 (42%) Nettoverschuldungsquote 3,2x 5,5x Die Verwendung des Erlöses aus dem Börsengang im September 2018 zur Schuldentilgung führte zu einer deutlichen Reduktion der Nettoverschuldungsquote. Zeitgleich mit dem Börsengang zahlte das Unternehmen seine vorrangigen unbesicherten Anleihen zurück und finanzierte seine vorrangig besicherten Anleihen zu attraktiven Konditionen neu. Dividendenausschüttung aus Kapitaleinlagereserven Der Verwaltungsrat schlägt den Aktionärinnen und Aktionären für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividendenausschüttung in bar von CHF 0.35 je Aktie aus Kapitaleinlagereserven vor. Die Auszahlung der Dividendenausschüttung ist für den 25. April 2019 geplant. Ausblick 2019 Rolf Stangl, CEO von SIG, sagte: "Für 2019 streben wir weiterhin ein währungsbereinigtes Wachstum des Kernumsatzes von 4-6% an. Darüber hinaus setzen wir uns eine bereinigte EBITDA-Marge von 27-28% zum Ziel, wobei wir hier der geringeren Dividendenzahlung unserer Joint-Venture-Gesellschaft im Mittleren Osten Rechnung tragen, die wir angesichts der schwierigen Bedingungen in einigen ihrer Märkte erwarten. Die Nettoinvestitionen werden voraussichtlich zwischen 8 und 10% des Umsatzes liegen, und wir erwarten auch für das laufende Geschäftsjahr einen substanziellen freien Cashflow. Mittelfristig erwarten wir, dass unser Geschäftsmodell seine Robustheit weiterhin unter Beweis stellen wird. Grundlage dafür ist unsere Positionierung im wenig zyklischen Bereich von Lebensmitteln und Getränken des täglichen Gebrauchs, unsere kontinuierliche Expansion in Wachstumsmärkte und die ausgezeichnete Umweltverträglichkeit unserer Produkte im Vergleich mit anderen Verpackungen. Wir halten an unseren mittelfristigen Zielen fest, den Kernumsatz währungsbereinigt um 4-6% jährlich zu steigern und eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 29 Prozent zu erzielen. Zudem erwarten wir, dass die Nettoinvestitionen innerhalb der Bandbreite von 8-10% des Umsatzes bleiben werden. Für 2019 und die kommenden Jahre planen wir eine Ausschüttungsquote von 50-60% des bereinigten Nettoergebnisses bei gleichzeitiger Reduktion der Nettoverschuldungsquote gegen 2,0." Geschäftsbericht 2018 SIG hat heute den Geschäftsbericht 2018 publiziert, der den Bericht über die Geschäftsentwicklung und die Finanzergebnisse der Gruppe sowie die geprüfte konsolidierte und statutarische Jahresrechnung, den Vergütungsbericht mit den Vergütungsrichtlinien der Gruppe und den Corporate Governance Bericht enthält. Alle Publikationen stehen heute ab 07:00 Uhr MEZ unter https://investor.sig.biz/en-gb/home/ zum Download bereit und können kostenlos in Papierform bestellt werden: Laufengasse 18, 8212 Neuhausen am Rheinfall, Schweiz. Generalversammlung und Traktandenliste Die ordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre von SIG findet statt: * Datum: Donnerstag, 11. April 2019 * Zeit: 14:30 (MESZ) * Ort: BBC Arena, Schweizersbildstrasse 10, 8207 Schaffhausen, Schweiz Der Verwaltungsrat von SIG beantragt, dass die Traktandenliste unter anderem folgende Punkte enthalten soll: * Antrag auf Ausschüttung von CHF 0.35 je Namenaktie in bar aus den Kapitaleinlagereserven für das Geschäftsjahr 2018 * Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung sowie Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018 * Antrag auf Wiederwahl des Präsidenten und aller anderen Mitglieder des Verwaltungsrates von SIG für eine Amtszeit bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung, mit Ausnahme von David Mansell, der nicht mehr zur Wahl antritt Die vollständige Einladung zur Generalversammlung mit der vollständigen Traktandenliste wird voraussichtlich am 19. März im SHAB (Schweizerisches Handelsamtsblatt) und auf der Website des SIG unter https://investor.sig.biz/en-gb/home/ veröffentlicht. Kontakt für Investoren: Jennifer Gough +41 52 674 6508 Director Investor Relations SIG Combibloc Group AG Neuhausen am Rheinfall, Schweiz jennifer.gough@sig.biz Kontakt für Medien: Lemongrass Communications Andreas Hildenbrand +41 44 202 5238 andreas.hildenbrand@lemongrass.agency Über SIG SIG ist ein führender System- und Lösungsanbieter für aseptische Kartonverpackungen. Wir arbeiten partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen, um Lebensmittel auf sichere, nachhaltige und bezahlbare Weise zu Verbrauchern auf der ganzen Welt zu bringen. Unsere einzigartige Technologie und herausragende Innovationskraft ermöglichen es uns, unseren Kunden End-to-End-Lösungen für differenzierte Produkte, intelligentere Fabriken und vernetzte Verpackungen anzubieten, um den sich stetig wandelnden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden. SIG wurde 1853 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz. Additional details about the performance measures used by management, including definitions, are provided in the 2018 Annual Report. Change (In EUR million or %) 2018 2017 Reported Constant currency currency Revenue 1,676.1 1,664.1 0.7% 3.7% Core revenue 1,644.3 1,590.3 3.4% 6.4% Adjusted EBITDA 461.5 455.1 1.4% Adjusted EBITDA margin 27.5% 27.3% 19pts Adjusted EBITDA less net 19.0% 17.5% 151pts capex margin Adjusted net income 148.9 105.8 40.7% Pro forma adjusted net 212.5 197.8 7.4% income Free cash flow 68.2 56.6 20.5% Adjusted free cash flow 257.1 201.7 27.5% Pro forma free cash flow 212.4 157.0 35.3% Cash conversion 69.0% 63.9% 505pts Net capex 143.2 164.2 (12.8)% Net capex as a % of 8.5% 9.9% (132)pts revenue Post-tax ROCE 20.6% 20.2% 41pts Summary consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income (In EUR million) Year Year ended ended 31 Dec. 31 Dec. 2018 2017 Revenue 1,676.1 1,664.1 Cost of sales (1,300.3) (1,275.7) Gross profit 375.8 388.4 Other income 8.5 11.7 Selling, marketing and distribution expenses (64.1) (68.7) General and administrative expenses (155.8) (176.6) Other expenses (49.9) (5.6) Share of profit of joint ventures 8.9 18.8 Profit from operating activities 123.4 168.0 Finance income 67.3 10.2 Finance expenses (273.7) (248.9) Net finance expense (206.4) (238.7) Loss before income tax (83.0) (70.7) Income tax expense (0.9) (26.2) Loss for the period (83.9) (96.9) Total comprehensive income (146.6) (64.2) Summary consolidated statement of financial position As of As of 31 Dec. 31 Dec. (In EUR million) 2018 2017 Cash and cash equivalents 157.1 103.9 Property, plant and equipment 1,068.8 1,015.4 Total assets 4,482.6 4,571.7 Loans and other borrowings 1,591.4 2,556.6 Total liabilities 2,587.1 3,534.9 Total equity 1,895.5 1,036.8 Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=EUXLLSGICV Dokumenttitel: SIG FYR 2018 Ende der Medienmitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: SIG Combibloc Group AG Laufengasse 18 8212 Neuhausen am Rheinfall Schweiz Telefon: +41 52 674 61 11 Fax: +41 52 674 65 56 E-Mail: info@sig.biz Internet: www.sig.biz ISIN: CH0435377954 Börsen: SIX Swiss Exchange