Über mehrere Wochen hinweg haben sich Investoren im Bereich von 185 Euro in der Allianz-Aktie abgemüht, bevor genügend Käufer aufgesprungen sind und dem Wertpapier bereits in der abgelaufenen Handelswoche zu einem nachhaltigen Ausbruch über einen mittelfristigen Abwärtstrend bestehend seit Januar letzten Jahres verholfen haben. Damit stehen Tür und Tor für weitere Gewinne offen und kann wie bereits in der letzten charttechnischen Besprechung vom 15. Januar 2018 "Allianz: Abwärtstrend wackelt" favorisiert wurde nun für einen Einstieg in Long-Positionen auf mittelfristiger Basis herangezogen werden.

Mittelfristiger Trader jetzt gefragt

Der erfolgreiche Anstieg in dieser und abgelaufenen Woche über das Niveau von 188 Euro hat nun direktes Aufwärtspotenzial zunächst an die Septemberhochs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...