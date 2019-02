Der Gewiner von gestern schaffte + 3 % und der Verlierer das gleiche in rot, weil die Perspektiven bei Adidas stimmen und die bei Covestro völlig daneben gehen. Angeblich sei der Wettbewerb zu hart, woraus schon jetzt ein deutlich schlechteres Ergebnis für das ganze Jahr vorausgesagt wird, obwohl noch zehn Monate zu absolvieren sind. Das bedeutet: Entweder das Management ist falsch besetzt oder Covestro ist in den Produkten völlig falsch aufgestellt. Was das bedeutet muss noch geklärt werden. Aber: Ohne Konsequenzen wird es nicht gehen. Zunächst sind alle Investments in Covestro gestoppt.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info