The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA JNJE XFRA US478160BR44 JOHNSON + JOHNSON 16/19 BD02 BON USD N

CA XFRA US478160BW39 JOHNSON + JOHNSON16/19FLR BD02 BON USD N

CA MAQB XFRA US571903AJ23 MARR. INTL 12/19 K BD02 BON USD N

CA TL0B XFRA US88160RAB78 TESLA 2019 CV BD02 BON USD N

CA XFRA XS1089807025 SINO-OCEAN LD.T.F.1 14/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1195465676 TYCO INTL FIN. 15/25 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1371532034 BK OF CHINA HK 16/19 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1371532117 BK OF CHINA HK 16/19 MTN BD02 BON USD N

CA 1ED XFRA LU1048328220 EDREAMS ODIGEO S.A. EQ01 EQU EUR Y