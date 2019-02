FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.02.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

1S4 XFRA GB00BVVBC028 STERIS PLC LS-,10 0.299 EUR

2CU XFRA US1638511089 CHEMOURS CO. DL-,01 0.220 EUR

3RK XFRA JP3976300008 RYOHIN KEIKAKU CO. 1.518 EUR

EQN2 XFRA US29444U7000 EQUINIX INC. DL-,001 2.165 EUR

MBE XFRA US60740F1057 MOBILE MINI INC. DL-,01 0.242 EUR

HQX XFRA AU000000DMP0 DOMINOS PIZZA ENTERPR.LTD 0.396 EUR

EE9 XFRA AU000000SGR6 T.STAR ENTERTAINMENT GRP 0.066 EUR

S6MA XFRA US81783H1059 SEVEN+I HLDGS UNSP.ADR1/2

UKYE XFRA LU1565283667 ARDAGH GROUP E01 0.123 EUR

XFRA AU0000ATBHN7 ASIAN DEV. BK 2023

5NVA XFRA MHY621591434 NAVIOS MARIT.AC.DL -,0001 0.264 EUR