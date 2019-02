FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.02.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

HL8 XFRA US4361061082 HOLLYFRONTIER CORP.DL-,01 0.290 EUR

B24 XFRA JP3835760004 BELLSYSTEM24 HLDGS O.N. 0.143 EUR

XFRA AU3FN0031530 WESTPAC BKG 16/21 FLR MTN 0.000 %

1U3 XFRA JP3800390001 BIC CAMERA INC. 0.079 EUR

UEO XFRA US9604131022 WESTLAKE CHEM.CORP.DL-,01 0.220 EUR

SNS XFRA US8354951027 SONOCO PROD. CO. 0.361 EUR

LTR XFRA US5404241086 LOEWS CORP. DL 1 0.055 EUR

IVY XFRA US46145F1057 INV.TECH.GRP INC. DL-,01 0.062 EUR

1HTA XFRA US4485791028 HYATT HOTELS CL. A DL-,01 0.167 EUR

BNK XFRA US09227Q1004 BLACKBAUD INC. DL-,001 0.106 EUR

TPIG XFRA TH0471010Y12 IRPC PCL -FOREIGN- BA 1 0.003 EUR

NVPF XFRA TH0471010R11 IRPC PCL -NVDR- BA 1 0.003 EUR

4GE XFRA MXP370841019 GRUPO MEXICO B 0.037 EUR

LAW XFRA JP3982100004 LAWSON INC. 1.013 EUR

YEC XFRA JP3932000007 YASKAWA EL. CORP. 0.207 EUR

MJJ XFRA JP3869920003 MANI INC. 0.238 EUR

FR7 XFRA JP3802300008 FAST RETAILING CO. YN 50 1.907 EUR

HPX XFRA JP3784600003 HISAMITSU PHARMA. 0.328 EUR

TOH XFRA JP3598600009 TOHO CO. LTD 0.218 EUR

TKM XFRA JP3456000003 TAKASHIMAYA 0.095 EUR

S6M XFRA JP3422950000 SEVEN + I HLDGS CO. LTD 0.377 EUR

UGI XFRA JP3397060009 SUGI HOLDINGS CO. LTD. 0.278 EUR

JUS1 XFRA JP3388200002 AEON CO.LTD. 0.135 EUR

JFM XFRA JP3386380004 J.FRONT RETAILING 0.143 EUR

OWK XFRA JP3203500008 ONWARD HOLDINGS CO. LTD. 0.191 EUR

O2F XFRA JP3040880001 ORIX JREIT INC. 26.622 EUR

59JA XFRA JP3039710003 JAPAN RETAIL FD INV. 35.205 EUR

RMZ XFRA CA7819036046 RUSSEL METALS A 0.255 EUR

MLU XFRA CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL CORP. 0.168 EUR

WF9 XFRA AU000000WOR2 WORLEYPARSONS LTD. 0.079 EUR

WF3 XFRA AU000000WES1 WESFARMERS LTD 1.263 EUR

STS1 XFRA AU000000STO6 SANTOS LTD 0.055 EUR

GK9 XFRA AU000000CGF5 CHALLENGER LTD. 0.110 EUR

CCL XFRA AU000000CCL2 COCA-COLA AMATIL 0.164 EUR

WMC1 XFRA AU000000AWC3 ALUMINA LTD 0.124 EUR