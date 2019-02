FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.02.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.02.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.02.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

KC4 XFRA FI0009013403 KONE CORP.(NEW) B O.N. 1.650 EUR

XFRA GB00BDFBS041 AUDLEY FDG 17/22 MTN 0.006 %

1T6 XFRA US87265K1025 TPG SPECIALTY LEND.DL-,01 0.106 EUR

8RC XFRA CA00208D4084 ARC RES LTD 0.034 EUR

J6I XFRA CA96467A2002 WHITECAP RESOURCES INC. 0.018 EUR

CVZ XFRA CA9237251058 VERMILION ENERGY INC. 0.154 EUR

41Z XFRA CA86880Y1097 SURGE ENERGY INC. 0.006 EUR

8SP XFRA CA86828P1036 SUPERIOR PLUS CORP. 0.040 EUR

R7G XFRA CA7669101031 RIOCAN REAL ESTATE INV. 0.081 EUR

PXK XFRA CA7170461064 PEYTO EXPL.+DEVEL.CORP. 0.013 EUR

IBVA XFRA CA46071W2058 INTERRENT REIT TR.UTS 0.016 EUR

E17 XFRA CA2927661025 ENERPLUS CORP. 0.007 EUR

BKAA XFRA CA1125851040 BROOKFIELD ASSET MAN.A LV 0.141 EUR

B3H XFRA CA09950M3003 BORALEX INC. A 0.111 EUR

7AG XFRA CA0011811068 AG GROWTH INTL INC. 0.134 EUR

B44 XFRA BMG162521014 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE 0.442 EUR

G7V XFRA BMG0129K1045 AIRCASTLE LTD. DL-,01 0.264 EUR

TSTA XFRA AU000000TLS2 TELSTRA CORP. LTD 0.051 EUR

BPS XFRA AU000000BPT9 BEACH ENERGY LTD. 0.006 EUR

AMP XFRA AU000000AMP6 AMP LTD. 0.025 EUR

PL2 XFRA CA7005632087 PARK LAWN CORP. 0.025 EUR

V0Y XFRA US9290891004 VOYA FINANCIAL INC.DL-,01 0.009 EUR

C7J1 XFRA CA83179X1087 SMARTCENTRES REIT V.VTG 0.101 EUR

XFRA DE000HLB05L1 LB.HESS.-THR.ZI.EX.02B/14 0.002 %

1NR XFRA CA6665111002 NORTHLAND POWER INC. 0.067 EUR

KCH XFRA US49714P1084 KINSALE CAP.GRP.INC. -,01 0.070 EUR

4OQ1 XFRA US00123Q1040 AGNC INV.CORP. DL-,001 0.158 EUR

M8V XFRA US57164Y1073 MARRIOTT VAC.WORLD.DL-,01 0.396 EUR

0BS XFRA AU000000BAP9 BAPCOR LTD. 0.047 EUR

1Q0 XFRA AU000000QIP0 QANTM INTELL. PROP. O.N. 0.022 EUR

XFRA DE000HLB4GA4 LB.HESS.-THR.INFL.02/13 0.001 %

6LQ XFRA CA4296442060 HIGH ARCTIC EN. SVCS 0.011 EUR

6LT XFRA CA09076P1045 BIRD CONSTRUCTION 0.022 EUR

PEN XFRA US69318G1067 PBF ENERGY INC. CL.A 0.264 EUR

NMB XFRA US65158N1028 NEWMARK GRP CL.A DL-,01 0.079 EUR