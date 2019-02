FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.02.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.02.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.02.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

CX0 XFRA CA1724541000 CINEPLEX INC. 0.097 EUR

PVH XFRA US6936561009 PVH CORP. DL 1 0.033 EUR

BXE XFRA BMG162581083 BROOKFIELD RENEW.PART.UTS 0.453 EUR

DRG XFRA CA26154A1066 DREAM GL.REAL EST.I.TR.U. 0.045 EUR

7C4 XFRA CA15713J1049 CES ENERGY SOLUTIONS 0.003 EUR

HUEC XFRA US4435106079 HUBBELL INC. DL-,01 0.739 EUR

IWTW XFRA AT0000A01GL7 ERSTE RESP.ST.EURR01AEO 5.000 EUR

IWTK XFRA AT0000646799 ERSTE RESP.ST.EURR01TEO 1.790 EUR

6GAA XFRA US40053W1018 GRUPO AV.ACC.V.ADR/20 KP1 0.023 EUR

UNP XFRA US9078181081 UNION PAC. DL 2,50 0.774 EUR

SUU XFRA US8679141031 SUNTRUST BANKS INC. DL 1 0.440 EUR

RK8 XFRA US74348T1025 PROSPECT CAP CORP.DL-,001 0.053 EUR

PWI XFRA US7392761034 POWER INTEGRATIONS DL-001 0.150 EUR

P0BR XFRA US7142361069 PERMIAN BASIN R.TR. U.B.I 0.028 EUR

FP3 XFRA US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 1.100 EUR

NWL XFRA US6512291062 NEWELL BRANDS INC. DL 1 0.202 EUR

MEZ XFRA US5894331017 MEREDITH CORP. DL 1 0.506 EUR

MXI XFRA US57772K1016 MAXIM INTEGR.PRODS DL-001 0.405 EUR

ELAA XFRA US5184391044 ESTEE LAUDER COS A DL-,01 0.378 EUR

DJ4A XFRA US4967191051 KINGSTONE CO.INC. DL 1 0.088 EUR

GRA XFRA US38388F1084 GRACE + CO., W.R. (DEL.) 0.238 EUR

GOS XFRA US38141G1040 GOLDMAN SACHS GRP INC. 0.704 EUR

FA1 XFRA US3030751057 FACTSET RESH SYS DL-,01 0.563 EUR

EWZ XFRA US2787152063 EBIX INC. DL-,10 0.066 EUR

DOV XFRA US2600031080 DOVER CORP. DL 1 0.422 EUR

CFZ XFRA US2298991090 CULLEN/FROST BANKE.DL-,01 0.590 EUR

CZN XFRA US2243991054 CRANE CO. DL 1 0.343 EUR

GLW XFRA US2193501051 CORNING INC. DL -,50 0.176 EUR

XCP1 XFRA US1547604090 CENTRAL PACIFIC FINL 0.185 EUR

CXR XFRA US1264081035 CSX CORP. DL 1 0.211 EUR

33B XFRA US0565251081 BADGER METER DL 1 0.132 EUR

ALS XFRA US0200021014 ALLSTATE CORP. DL-,01 0.440 EUR

PSQ XFRA TH0823010010 SOMBOON ADV.TEC.-FGN- BA1 0.028 EUR

OLWN XFRA PR3186727065 FIRST BANCORP. NEW DL 1 0.026 EUR

C2H XFRA PAP310761054 COPA HOLDINGS CL.A O.N. 0.572 EUR