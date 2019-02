Die britische Premierministerin Theresa May erwägt einem Medienbericht zufolge eine Verschiebung des Brexit-Termins. Damit solle ein ungeordneter Austritt aus der EU am 29. März verhindert werden, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montagabend unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen.

