Deutsche Industrie REIT-AG erwirbt drei Gewerbeobjekte in Essingen, Aalen und Rosengarten

Rostock, 25.02.2019 - Die Deutsche Industrie REIT-AG (ISIN DE000A2G9LL1) hat in einer weiteren Transaktion drei Gewerbeobjekte aus dem Bereich Stahlverarbeitung und -handel in Essingen, Aalen und Rosengarten (Baden-Württemberg) für zusammen EUR 30,4 Mio. erworben.

Die in Essingen liegende Liegenschaft bestehend aus einem Lager- und zwei Bürogebäuden und generiert eine annualisierte Nettokaltmiete von rund TEUR 1.551. Die Liegenschaft wird von drei unterschiedlichen Mietern genutzt, die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge beläuft sich auf ca. 7 Jahre. Die Gesamtmietfläche beträgt ca. 32.800 m² und weist keinen Leerstand auf.

Der aus zwei miteinander verbundenen Hallen bestehende Komplex in Aalen wird von zwei Mietern genutzt. Das Objekt ist ebenfalls vollvermietet und generiert auf seinen ca. 9.700 m² Mietfläche eine Ist-Nettokaltmiete von rd. TEUR 1.085 pro Jahr. Die Mietvertragslaufzeit liegt hier bei über 9 Jahren

Die vollvermietete Liegenschaft in Rosengarten generiert als Single-Tenant Objekt mit einer vereinbarten kurzen Mietvertragsrestlaufzeit auf 20.300 m² Nutzfläche eine Jahresnettokaltmiete von ca. TEUR 402.

Bei der Gesamtinvestition in Höhe von EUR 30,40 Mio. beträgt die Nettoanfangsrendite für diese drei Immobilien 10,0%. Der Eigentumsübergang ist für das Ende des zweiten Quartals 2019 angesetzt.

Darüber hinaus führt die Deutsche Industrie REIT-AG derzeit weitere Verhandlungen zum Erwerb von Objekten.