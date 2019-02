Die Deutsche Bank hat Delivery Hero von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 37 auf 45 Euro angehoben. Mit dem bevorstehenden Abschluss der Übernahme der deutschen Lieferdienste von Delivery Hero durch Takeaway.com sei das Thema Marktkonsolidierung kein Risiko mehr für die Aktie des Essenslieferanten, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Anbieter dürften sich nun auf ihre Kernmärkte fokussieren und die geographischen Randaktivitäten verkaufen. Die Erlöse sollten in die Verteidigung der Wettbewerbsfähigkeit reinvestiert werden./edh/tih

