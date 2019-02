Mit den Friedenssignalen im Zollkonflikt China/USA erreichte Shanghai bis gestern bereits + 17 % seit Jahresanfang und alle großen Chinatitel marschieren im Gleichschritt. Die beste Wette ist Alibaba mit der größten Plattform für Geschäfte aller Art und damit ein Trendinvestment. Die Zahlen sind ohnehin überzeugend aber nicht ausschlaggebend. In Alibaba spielen Sie einfach den Shanghai-Trend mit. Titel wie Tencent und andere gehören dazu. Wichtig: Vorerst nicht auf Spezialitäten setzen, sondern auf die größten Trends dieser Art in China - sie sind in allen Briefen mehrfach beschrieben.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info