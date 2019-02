Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für ABB auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 21 Franken belassen. Analyst Wasi Rizvi passte in einer am Montag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell an den angekündigten Verkauf der Stromnetz-Sparte an. Rizvi senkte seine Schätzungen für Auftragseingang, Umsatz und bereinigten Gewinn je Aktie des schweizerischen Industriekonzerns etwas./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2019 / 13:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2019 / 13:39 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0064 2019-02-25/21:33

ISIN: CH0012221716