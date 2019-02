Trotz positiver Quartalsergebnisse und dem technisch eingeleiteten Ende des bislang hartnäckigen Abwärtstrends, kommt die Aktie des Chipherstellers Nvidia nach wie vor nicht so recht in Schwung. Das Wertpapier zeigt schon seit Wochen eine relative Schwäche gegenüber dem Gesamtmarkt.Während der Nasdaq und der S&P500 längst schon an den alten Zwischenhochs von Oktober und November angelangt sind, ist die Aktie hiervon noch meilenweit entfernt.

