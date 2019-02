=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Geschäftszahlen/Bilanz/Vorläufige Jahresergebnisse Wien-Flughafen - 2018-Bilanz: UMSATZPLUS auf EUR 799,7 Mio. (+6,2%) * NETTOERGEBNIS[1] steigt deutlich auf EUR 151,9 Mio. (+19,7%) * DIVIDENDENERHÖHUNG für 2018 auf 89 Cent/Aktie (+30,9%) vorgeschlagen * Ergebnis- und Verkehrsausblick für 2019: Nettoergebnis steigt auf mindestens EUR 165 Mio., Passagierwachstum in der Gruppe +8% bis +10%, am Flughafen Wien +10% * Flughafen Wien attraktivster Arbeitgeber Österreichs - 2019 wird 25.000- Beschäftigungsmarke erreicht * Trotz Wachstum weniger Energieverbrauch (-26,7%) und CO2-Verringerung (-65,6% pro Verkehrseinheit) gegenüber 2012 [1] Nettoergebnis vor Minderheiten "Der Passagierrekord 2018 hat auch den Gewinn um rund 20% auf EUR 151,9 Mio. ansteigen lassen. Daher werden wir der Hauptversammlung eine Anhebung der Dividende um 30,9% auf 89 Cent pro Aktie vorschlagen. Die Zeichen für 2019 stehen gut: Wir erwarten weitere Zuwächse beim Ergebnis und den Passagieren. Der erfolgreiche Schuldenabbau der letzten Jahre (von rund EUR 700 Mio. auf nunmehr EUR 143 Mio.) ermöglicht eine Investitionsoffensive. Der Immobilienstandort entwickelt sich prächtig: Der Office Park 4 wird im Mai 2020 eröffnet, er wird der Airport City ein neues Gesicht verleihen und soll ein Zentrum für innovative Start-ups in der Ostregion werden. Trotz des Wachstums verbessert sich die Energieeffizienz und reduzieren wir den CO2-Ausstoß. Die aktuelle IFES-Studie bestätigt überdies, dass die Österreicher den Flughafen als attraktivsten Arbeitgeber sehen", so Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG. "Mit mehr als 34 Millionen Passagieren hat die Flughafen-Wien-Gruppe 2018 einen neuen Höchststand erreicht. Davon hat auch der Shopping- und Gastronomiebereich profitiert, hier verzeichnen wir ein Umsatzplus von 6,0%. Insbesondere die Gastronomie-Erlöse sind mit einem Plus von 10% deutlich gestiegen. Auch 2019 wird ein Wachstumsjahr: Die Langstrecke wird voraussichtlich um 20% zulegen, neue Airlines wie ANA, Air Canada und China Southern sowie Ausweitungen bestehender Flugverbindungen setzen neue Wachstumsimpulse. Auch die Kurz- und Mittelstrecke, das Low Cost-Segment und die etablierten Carrier am Standort werden sich positiv entwickeln und wir erwarten 2019 ein Passagierplus von etwa 10% auf rund 30 Mio. Passagiere in Wien und +8% bis +10% in der gesamten Gruppe", erläutert Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG. Deutlicher Ergebnisanstieg auf EUR 151,9 Mio. Die Rekordzahlen beim Passagieraufkommen ließen die Umsatzerlöse der Flughafen- Wien-Gruppe um 6,2% auf EUR 799,7 Mio. steigen. Zuwächse gab es auch beim EBITDA um 7,3% auf EUR 350,4 Mio. sowie beim EBIT um 15,1% auf EUR 220,8 Mio. Das Nettoergebnis legte 2018 deutlich um 19,7% auf EUR 151,9 Mio. (nach Minderheiten EUR 137,3 Mio., +19,6%) zu. Dividendenvorschlag: +30,9% auf EUR 0,89 je Aktie Der Vorstand wird der Hauptversammlung am 3.5.2019 eine um 30,9% höhere Dividende von EUR 0,89 je Aktie (2017: EUR 0,68) vorschlagen, in Summe EUR 74,76 Mio. Über die Mitarbeiterstiftung, die 10% der Aktien hält, profitieren auch alle Beschäftigten der Flughafen Wien AG davon, nachdem die Ausschüttung mehr als 80% eines Monatsbezugs ausmacht und ja auch Resultat ihrer erfolgreichen Arbeit ist. Die Dividendenrendite 2018 liegt bei rund 2,6%, die Ausschüttungsquote beträgt rund 55% und soll 2019 auf rund 60% steigen. Umsatz und Ergebnisentwicklung in den Segmenten Die Umsätze des Segments Airport stiegen im Jahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 6,5% auf EUR 392,3 Mio. Das Segment-EBIT stieg um 26,6% auf EUR 103,4 Mio. Das Segment Handling & Sicherheitsdienstleistungen verzeichnete einen Anstieg der Umsatzerlöse um 3,3% auf EUR 166,1 Mio. Insbesondere aufgrund des höheren Personalaufwands im Segment ergibt sich nach Abzug der Abschreibungen ein Segment-EBIT von EUR 3,1 Mio. (-70,9%). Darin sind auch die Sicherheitsdienstleistungen der VIAS sowie die Abfertigungsdienstleistungen der Vienna Aircraft Handling (VAH) und Vienna Passenger Handling Services (VPHS) enthalten. Im Segment Retail & Properties stieg der Umsatz im Jahr 2018 um 5,4% auf EUR 132,9 Mio. Das Segment-EBIT betrug EUR 68,6 Mio. (+25,6%). Die Umsätze des Segments Malta stiegen im Jahr 2018 um 11,9% auf EUR 92,2 Mio. Das Segment- EBIT belief sich auf EUR 44,0 Mio. (+8,5%). Die Umsätze des Segments "Sonstige Segmente" stiegen im Jahr 2018 um 2,6% auf EUR 16,2 Mio. Das Segment-EBIT betrug EUR 1,6 Mio. (-62,6%). 2018: Investitionen von EUR 165,7 Mio. - 2019: Anstieg auf rund EUR 220 Mio. EUR 165,7 Mio. Investitionen wurden 2018 in die vielen laufenden Projekte investiert, so etwa in die Terminalentwicklung, den Office Park 4 und den Umweltfonds, aber auch in Malta. Für das Gesamtjahr 2019 sind Investitionen in der Höhe von rund EUR 220 Mio. vorgesehen. Verkehrsentwicklung 2018: Neuer Passagierrekord für Flughafen Wien Erstmals in der Geschichte des Airports hat der Flughafen Wien im Jahr 2018 die 27-Millionen-Marke an Passagieren geknackt (27.037.292 Passagiere) - das entspricht einem Plus von 10,8% gegenüber 2017. Die Flughafen Wien-Gruppe inklusive der Auslandsbeteiligungen Malta Airport und Flughafen Kosice verzeichnete mit insgesamt 34,4 Mio. Passagieren einen Passagierzuwachs von 11,3% gegenüber dem Vorjahr. Das Frachtaufkommen am Standort Wien nahm um 2,6% auf 295.427 Tonnen zu. 2018 wurde der Flughafen Wien von 74 Fluglinien regelmäßig angeflogen, die 205 Destinationen in 71 Ländern bedienten. Gute Passagierentwicklung setzt sich fort: Jänner 2019 mit Passagierplus Das Jahr 2019 hat ebenfalls gut begonnen: Mit einem Plus von 20,0% auf 2,2 Mio. Reisende im Jänner 2019 setzt die Flughafen-Wien-Gruppe inklusive der Beteiligungen Malta Airport und Flughafen Kosice ihre gute Passagierentwicklung fort. Am Standort Flughafen Wien stieg das Passagieraufkommen um 24,4% auf rund 1,8 Mio. Reisende an. Prognose für Passagier- und Ergebnisentwicklung 2019: Flughafen-Wien-Gruppe: +8% bis +10% Passagiere und Ergebnisanstieg auf EUR 165 Mio. Inklusive der Beteiligungen Malta Airport und Flughafen Kosice wird ein Passagierzuwachs von 8% bis 10% in der Flughafen-Wien-Gruppe erwartet. Dementsprechend sieht die Ergebnisguidance für 2019 eine positive Entwicklung: Beim Umsatz wird eine Steigerung auf über EUR 820 Mio. und beim EBITDA auf mehr als EUR 370 Mio. erwartet. Das Ergebnis nach Steuern wird aus heutiger Sicht bei mindestens EUR 165 Mio. liegen. Die Nettoverschuldung des Unternehmens soll weiter auf unter EUR 150 Mio. reduziert werden. Rund +10% Passagierwachstum am Standort Wien Für den Standort Wien erwartet der Flughafen Wien für 2019 ein Passagierwachstum von etwa 10%. Erste Impulse dafür sind aus heutiger Sicht unter anderem durch neue Streckenaufnahmen nach Montreal durch Austrian Airlines, nach Toronto durch Air Canada, nach Tokio-Haneda durch All Nippon Airways (ANA) und nach Guangzhou über Ürümqi durch China Southern. Auf der Kurz- und Mittelstrecke wird das Angebot durch neue Verbindungsaufnahmen von Austrian Airlines, Vueling, Wizz Air, Laudamotion, LEVEL, Royal Air Maroc und Volotea erweitert. Vorläufiger Konzernabschluss 2018 (Alle angegebenen Werte beziehen sich auf das vorläufige Konzernergebnis 2018 der Flughafen-Wien-Gruppe.) Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung ______________________________________________________________________________ |in_EUR_Mio._________|______________2018|______________2017|__________Änd._in_%| |Umsatzerlöse________|_____________799,7|_____________753,2|_______________+6,2| |Sonstige | 12,3| 10,5| +17,2| |betriebliche_Erträge|__________________|__________________|___________________| |Betriebsleistung____|_____________812,0|_____________763,7|_______________+6,3| |____________________|__________________|__________________|___________________| |Aufwendungen für | | | | |Material und | -42,1| -38,3| +10,1| |bezogene_Leistungen_|__________________|__________________|___________________| |Personalaufwand_____|____________-301,5|____________-282,7|_______________+6,6| |Sonstige | | | | |betriebliche | -121,5| -119,0| +2,1| |Aufwendungen________|__________________|__________________|___________________| |Anteilige | | | | |Periodenergebnisse | 3,6| 2,9| +24,7| |at-Equity | | | | |Unternehmen_________|__________________|__________________|___________________| |Ergebnis vor Zinsen,| | | | |Steuern und | 350,4| 326,5| +7,3| |Abschreibungen | | | | |(EBITDA)____________|__________________|__________________|___________________| |Planmäßige | -129,6| -132,4| -2,1| |Abschreibungen______|__________________|__________________|___________________| |Wertminderungen_____|_______________0,0|______________-2,3|_____________-100,0|

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 26, 2019 02:00 ET (07:00 GMT)