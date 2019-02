Die US-Börsen haben am Montag zwar höher geschlossen - den Schwung vom Handelsauftakt konnten sie jedoch nicht über den Tag aufrecht erhalten. Der DAX dürfte am Dienstag zunächst unter 11.500 Punkten eröffnen, nachdem auch die Börsen in Asien keine frische Impulse liefern. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...