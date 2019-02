Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Reckitt Benckiser von 7450 auf 7550 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Jahreszahlen des Konsumgüterkonzerns hätten beruhigt, schrieb Analystin Rosie Edwards in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei den Margenzielen sieht sie noch Luft nach oben./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2019 / 18:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-02-26/08:38

ISIN: GB00B24CGK77