Tagesgewinner war am Montag Sanochemia mit 22,37% auf 1,86 (162% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 37,78%) vor Mologen mit 12,15% auf 4,38 (285% Vol.; 1W 78,98%) und Pantaflix mit 10,89% auf 2,75 (117% Vol.; 1W -11,00%). Die Tagesverlierer: First Solar mit -3,65% auf 51,77 (212% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 5,27%), Biofrontera mit -3,38% auf 5,43 (147% Vol.; 1W -4,06%), SolarEdge mit -3,21% auf 40,36 (115% Vol.; 1W -6,79%)Die höchsten Tagesumsätze hatten HSBC Holdings (37892,15 Mio.), BP Plc (36958,93) und Rio Tinto (34612,8). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei PostNL (515%), Beghelli (471%) und Garmin (462%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Pantaflix mit 100,73%, die ...

