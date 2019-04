Der Bitcoin ist am Dienstagmorgen aus seinem langen Winterschlaf erwacht und hat seitdem über 20 Prozent zugelegt. Das treibt auch die Aktien von Unternehmen mit Bezug zu Blockchain- und Krypto-Themen an. Die Performance dieses deutschen Hot-Stocks stellt den Kurssprung des Bitcoins dabei sogar locker in den Schatten.

